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Keçiören Belediyesi, 71 bin talebi çözüme kavuşturdu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yeni nesil çözüm belediyeciliğinde önemli bir yol kat etiklerini ve 2021 yılında interaktif belediyecilik kapsamında vatandaşlardan gelen 71 bin 556 adet istek ve talebi çözüme kavuşturduklarını belirtti. 
Keçiören Belediyesi, 71 bin talebi çözüme kavuşturdu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2021’de yüz yüze görüşme, Çağrı Merkezi,  Başkan’a Mesaj, web sayfası, Ak Masa E-Posta, Whatsap-Bip İhbar Hattı, CİMER, Açık Kapı ve Mavi Masa gibi iletişim kanallarımızdan gelen 71 bin 556 adet talebi ivedilikle karşılayarak vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bize gelen talepleri cevaplama süremiz yasal olarak 15 gün olmasına rağmen her bir başvuruyu ortalama 2 Gün 7 Saat 52 dakikada sonuçlandırdık.” dedi.

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Başkan Altınok, 940 bin nüfusuyla Ankara’nın en büyük ilçesi olan Keçiören’de ulaşılabilir belediyecilikte zirvede bulunduklarını ve Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ak Masa biriminin Keçiörenli vatandaşın çözüm merkezi olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:
“Belediyemizi daha ulaşılabilir hale getirmek ve vatandaşımızla olan iletişimimizi daha da artırmak için hizmet veren Ak Masa birimimiz vatandaşımızdan gelen binlerce talebin karşılanması noktasında önemli bir hizmet veriyor. Vatandaşımız 7 gün 24 saat Ak Masa aracılığıyla bizlere ulaşabiliyorlar. Ak Masa aracılığıyla vatandaşımızın taleplerini zaman kaybı yaşamadan, geniş bir katılımla ve güçlü bir iletişim ağıyla aktarabilmelerini sağlıyoruz. Kaliteli ve iyi bir hizmete erişimini kolaylaştırıyor, vatandaşımızın yönetime katılımını sağlıyoruz. Aynı zamanda bilgilerin gizliğini esas alarak güvenli bir iletişimi mümkün hale getiriyoruz. Ak Masa aracılığıyla belediyemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız “444 52 76”nolu telefonu arayabilirler.”

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