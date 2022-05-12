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Keçiören Belediyesi, çiftçilere sebze fidesi dağıtımına başladı

Keçiören Belediyesi, ilçedeki köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler’de çiftçilere sebze fidesi dağıtımına başladı. 
Keçiören Belediyesi, çiftçilere sebze fidesi dağıtımına başladı

Fide dağıtımında herkese üretim çağrısı yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üretmek lazım. Üretenler mutlu olur. Yönümüzü, yüzümüzü köyümüze ve üretime dönmemiz lazım. Yorulanlar dinlenir, yorulmayanlar dinlenemez. Çiftçilerimizi teşvik etmemiz lazım. Ata tohumları önemli. Dört mevsimin yaşandığı cennet parçası vatanımız var. Her şey lezzetli. En lezzetli hayvansal gıdalar, susam, salep, sarımsak bizde. Sizleri üretime teşvik etmek için sebze fidelerimizden hiçbir ücret almıyoruz. Fideleri önümüzdeki yıl kendiniz de üretebilirsiniz. Ziraat mühendislerimiz bu konuda sizlere yardımcı olabilirler. Ata tohumlarını kaybetmeyelim. Herkes üretse pahalılık kalmaz. Atatürk, ‘köylü milletin efendisidir’ demiştir.” dedi.  

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“GIDA FİYATLARI TÜM DÜNYADA ARTTI”
Muhtarların ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen programda Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan gıda krizine de değinen Altınok, “Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor. Almanya’da da fiyatlar arttı. Mecidiye Pazarı’nda gezerken bir hanım kardeşimizle karşılaştık. Almanya’dan gelmiş. Sordum Almanya’daki durumu. ‘2 kg un, 1 litre ayçiçek yağı alabiliyoruz’ diyor. Almanya ekonomisi 30 milyar avro fazla veren bir ülke. Ancak gıda talebini karşılayamayınca orada da fiyatlar artıyor. Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca kriz arttı. Dünya tarım ürünlerinin üçte birine denk gelen tarımsal kapasiteye sahip iki ülkenin savaşı gıda fiyatlarını artırdı.” İfadelerini kullandı. 

SAĞLIKLI GIDA ÖNEMLİ
İnsanlar tarafından tüketilen gıdaların sağlık için önemli olduğunu da söyleyen Altınok şunları aktardı:
“Hipokrat diyor ki, ‘Gıdalarınız ilaçlarınızdır’. Hava, toprak, su kirlendi; hastalık arttı. Ne yediğimizi bilmiyoruz. Marketten alırken, ürünlere bakmalıyız. SGK giderlerimiz son 10 yılda 5 milyardan 100 milyara çıktı. Gıda, su, hava, spor önemli. Hastaneler dolu. En çok MR çektiren, antibiyotik ve antidepresan kullanan ülkeyiz. Benim için domates altından, dolardan, avrodan değerli. Çölde kalsanız, ‘al sana bir ton altın ya da bir domates’ deseler, siz de hayatta kalmak için domates dersiniz. Tarım önemli. Devletlerin en önemli gücü ve silahı artık.”

MESİRE ALANI İNŞASI DEVAM EDİYOR
İlçedeki dört köye yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler de veren Altınok, “Kösrelik Mesire Alanı’mızın inşası devam ediyor. Burası Ankara’nın nefes alacağı bir yer olacak. Gölü besleyen su damarları açıldı. Su seviyesi yükseldi. Bu mesire alanımızı açtığımızda bakkal, market, piknik malzemeleri satış noktaları kurulacak ve ekonomiye de önemli bir katkı sunacak.” değerlendirmesini yaptı. 
Altınok Kösrelik’teki fide dağıtımın ardından Çalseki, Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerinde de çiftçilere ücretsiz domates fidesi dağıttı. 

İSTEYEN VATANDAŞA DA FİDE VERİLECEK 
Başkan Altınok sosyal medya hesabından bir de duyuru yaparak, önümüzdeki haftadan itibaren Keçiören Belediyesi tarafından belirlenecek dağıtım planı çerçevesinde talep eden vatandaşlara da domates fidesi dağıtımının yapılacağını bildirdi. 

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