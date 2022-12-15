Keçiören Belediyesi çocuklar için Yerli Malı Haftası etkinliği yaptı

Ankara Keçiören Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nde Yerli Malı Haftası etkinliği organize etti.

Ankara Keçiören Belediyesi, çocuklarla Yerli Malı Haftası'nı kutlamak adına ekinlik organize etti. Etkinlik, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nde düzenlendi.

Keçiören Belediyesi’nin ÇEM’de organize ettiği Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğretmen ve velilerin yerli ürün kullanılarak yaptığı yiyecek ve içecekler tüketildi. Yerli ürünlerin kullanılmasına dikkat çeken şiirler okuyan ve şarkılar söyleyen öğrenciler güzel bir gün yaşadı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yerli ürünlerin toplumun tüketim alışkanlıklarında ve milli kalkınma konusunda önemli değere sahip olduğunu belirtti. Altınok, Yerli Malı Haftası çerçevesinde etkinlik düzenleyen öğretmenlere ve velilere teşekkür ettiklerini aktardı. Turgut Altınok sözlerini şu şekilde sonlandırdı. “Öğrencilerimize tutumlu olmanın ve yerli ürün kullanmanın önemi anlatıldı. Onlara küçük yaştan itibaren yerli ve milli ürünleri tüketmenin önemini aşılarsak devletimize ve milletimize bağlı nesiller yetiştirmiş oluruz. Kendi üreticilerimize, sanayicilerimize ve tüccarlarımıza sahip çıkmalıyız ve onların ürettikleri ürünlerden almalıyız”

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