Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi üç buçuk yılda 2 binden fazla vatandaş için iş kapısı oldu

Keçiören Belediyesinin istihdam ofisi olarak hizmet veren Kariyer Ofisi üç buçuk yılda 2 binden fazla vatandaş için iş kapısı oldu.

Kariyer Ofisi aynı zanda çalışma hayatına yeni başlayan vatandaşlara kariyer planlaması da yaparak bulundukları işte ve iş yerinde kalıcı olmaları için rehberlik desteği de veriyor.

YÜZ YÜZE BAŞVURULABİLİYOR

İş arayan vatandaşlar ve işverenler Kariyer Ofisi'ne hem belediyenin kurumsal internet sitesi üzerinden çevrimiçi hem de belediye hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi Biriminden yüz yüze başvuru yapabiliyor.

