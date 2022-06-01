Keçiören Belediyesi Kösrelik Göleti’ne bisiklet yolu yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent ilçesi Keçiören’de belediye Kösrelik Göleti Mesire Alanı’na 1680 metre uzunluğunda bisiklet yolu yaptırıyor.
Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bisiklet yolu yapım işi için ihaleye çıktı.
İhale tarihi 16.06.2022 olarak ilan edildi.
Şartnamede işi alacak firmanın bisiklet yolunu 90 günde tamamlayıp teslim etmesi şartı bulunuyor.
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