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Keçiören Belediyesi Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’nu genişletiyor

Ankara Keçiören’de bulunan “Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu” vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi amacıyla genişletiliyor.
Keçiören Belediyesi Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’nu genişletiyor

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan “Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu” Ovacık Mahallesi'nde bulunuyor. 20 dönümlük alana sahip olan plato daha iyi hizmet vermesi amacıyla genişletiliyor.

Keçiören Belediyesi’nce ‘Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu' kuruldu. Kurulan plato ücretsiz hizmet veriyor. Belediye ekiplerince platoyu genişletme çalışmaları başlatıldı. Ekipler platoda, mevsime uygun gül dikimi ve toprak düzleme işlemi yapıyor. Uygulanan çalışmalar sonucunda platonun daha estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok platoda yapılan çalışmaları denetleyerek yetkililer ile bilgi alışverişi yaptı. Altınok, aynı zamanda dünya evine giren ve çekim platosunda mutlu anlarını ölümsüzleştiren bir çiftle de sohbet etti. Altınok, sohbetin sonunda çifte iyi dileklerini sundu.

Altınok yaptığı denetimlerden sonra açıklamalarda bulundu. Altınok, Ankara’da fotoğraf çekmek isteyen vatandaşların uzak yerlere gitme sorunu sebebiyle ilçede bulunan ekonomik değeri yüksek bir noktaya Lavanta ve Gül Bahçesi inşa ettiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Tüm vatandaşlarımıza ve çiftlerimize ücretsiz hizmet veriyor. Burayı büyüterek devasa bir çekim platosu haline getiriyoruz. Tesisimizi önce 50 dönüme çıkaracağız, ardından da 270 dönümü kaplayacak bir lavanta ve gül bahçesi hâline getireceğiz."

gazeteilksayfa.com

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