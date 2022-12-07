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Keçiören Belediyesi ‘Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı’ etrafındaki peyzaj çalışmaları sürüyor

Keçiören Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü iş birliğinde ilçedeki Yükseltepe Mahallesi`ne inşa edilen ‘Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı’ etrafındaki peyzaj çalışmaları sürüyor.
Keçiören Belediyesi ‘Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı’ etrafındaki peyzaj çalışmaları sürüyor

Keçiören Belediyesi Ekipleri anıt etrafında rulo çim serme çalışmalarıyla burayı daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.

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Şehit öğretmenler için önemli bir anıtı ve hatıra ormanını Başkent’e kazandırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı’mızın açılışını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yaptık. Devasa alana sahip olduğu için de peyzaj çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Anıtımızı 344 dönümlük arazi üzerine inşa ettik. Burada aynı zamanda 344 dönümlük büyük bir orman ve rekreasyon alanını da şehrimize, Başkent’imize ve Keçiören’imize kazandırmış olduk. Tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. 

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344 BİN METREKARE 

Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kadar şehit olan birçok öğretmeni temsil eden anıt mezarların bulunduğu Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı 344 bin metrekare (334 dönüm) alanda yer alıyor. 210 binden fazla fidanın dikildiği anıt Türkiye’nin ilk Şehit Öğretmenler Anıtı olma özelliği taşıyor. 
 

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