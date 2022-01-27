Keçiören Belediyesi personeline sertifikalı ilk yardım eğitimi verilmeye başladı

Keçiören Belediyesi olası bir kazada hayat kurtarmak veya yaralanma durumlarında hayati tehlikeleri en aza indirmek için personele yönelik sertifikalı ilk yardım eğitimlerine başladı.

Hizmet içi eğitim kapsamında Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ilk yardım eğitmenleri hem teorik hem de uygulamalı olarak çeşitli hayati bilgiler verildi. 2 gün boyunca 15 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerin sonunda ise personeller sertifika almaya hak kazanacak.

“İLK YARDIM İÇİN GENİŞ KATILIM SAĞLAYACAĞIZ”

Sadece belediye personellerine yönelik değil geniş katılımlı ilk yardım eğitimlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayatımızın olağan akışı içerisinde yaşadığımız kaza sıklık oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda ilk yardım konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımızı görüyoruz. Kulaktan dolma bilgiler yerine hayat kurtaran bilgilere bilinçli bireyler yetiştirmek de yerel yönetimlerin önemli bir görevi. Çünkü bilinçsiz ilk yardım uygulamaları da hayati tehlikeler doğurabiliyor. Bizler de bu konuda elimizi taşın altına koyarak, ilk yardım eğitimlerine belediye personellerimizden başladık. Bu sayede birçok kişiye doğru müdahaleler yapılıp ciddi kazaların önüne geçilebilecek.” dedi.