  • BIST 2.015,43
  • Altın 766.95869
  • Dolar 13.3605
  • Euro 15.0451
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Keçiören Belediyesi personeline trafik güvenliği eğitimi verildi

Keçiören Belediyesi personelleri hizmet içi eğitim kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen eğitmenlerden ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’ aldı. 
Keçiören Belediyesi personeline trafik güvenliği eğitimi verildi

Güvenli sürüş için temel trafik kurallarının önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok, “Trafikte geri dönüşü olmayan sonuçların ortaya çıkmaması için bilinçli olmanın ve eğitimin önemine inanıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüzle iş birliği içinde bu temel kuralları öğretmek için işe belediye personelimizden başladık.” dedi. 

dsc_0033.jpg

Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen Trafik Güvenliği Eğitimi’nde, trafikte yapılması gerekenler ve trafik güvenliği konularına değildi. Trafik güvenliğinde en önemli konunun görmek, duymak ve görünür olmak olduğunun altını çizen eğitmenler, olası bir riskin önceden fark edilmesinin de kişinin kendini koruması noktasında hayati olduğunu vurguladılar. 

dsc_0015-001.jpg

Trafik eğitimi konusunda verdikleri desteklerden dolayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Trafikte ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza inmesi noktasında biz de üzerimize düşeni yapmanın gayretindeyiz. İnsanımızın hayatı bizim için değerli.  Ailelerimizi, sevdiklerimizi üzmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirelim.” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3'üncü kattan düşerek ölen Şevval, 'Özgecanlar ölmesin' diye yazı yazmış01 Şubat 2022 Salı 13:13
  • Üreğil Millet Bahçesi’nde Kardan Adam Festivali düzenledi01 Şubat 2022 Salı 04:22
  • Mete Gazoz Okçuluk Merkezi açıldı01 Şubat 2022 Salı 03:20
  • Yenimahalle Belediyesi, çocuk oyunlarını sahneye taşıdı01 Şubat 2022 Salı 02:27
  • Birleşmiş Milletler heyetinden Sincan Belediyesi Sıfır Atık projesine tam not01 Şubat 2022 Salı 01:26
  • Konservatuar seçmelerine 300 kişi başvurdu01 Şubat 2022 Salı 00:23
  • ANFA Güvenlik ekipleri de can dostlarını besleme faaliyetlerine destek oluyor01 Şubat 2022 Salı 00:21
  • Ankara'yı sarsan 59 yıl önceki uçak faciasının acısını ilk günkü gibi yaşıyor31 Ocak 2022 Pazartesi 13:16
  • Ankara'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı31 Ocak 2022 Pazartesi 09:11
  • Ankara'da kar etkili oldu31 Ocak 2022 Pazartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti