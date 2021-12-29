Keçiören Belediyesi’nden ağaçlandırma seferberliği

Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen yeşillendirme faaliyetleri kapsamında ilçe genelindeki birçok noktada toprak tesviye ve ağaç dikme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her mevsim olduğu gibi kışın da ağaçlandırma seferberliğimiz devam ediyor. Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle şehrimizdeki tüm bozkır alanları ağaçlandırıyoruz.” dedi.

İlçedeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaklaşık üç yıldır ağaçlandırma seferberliği sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’imize 70’ten fazla park kazandırdık. 250’den fazla parkımızı da yeniledik. Parklarımızın tamamına yeşil alanlar oluşturduk. Çevre ve şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey ile de millet bahçemizle ilgili yürütülecek çalışmaların detayını istişare ettik. 436 bin metrekarelik alana yapacağımız Millet Bahçesi Ankara’nın nefes alacağı alan haline gelecek. Burası büyük bir rekreasyon noktası olarak vatandaşımıza hizmet verecek. Böylece Ankara`ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Bu projemiz Ankara`ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak.” ifadelerini kullandı.