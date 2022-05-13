  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 1.170 kilogram atık pil topladı

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ‘Atık Pil Toplama Kampanyası’ kapsamında 1.170 kilogram atık pil toplayarak önemli bir başarıya imza attı.
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 1.170 kilogram atık pil topladı

Keçiören Belediyesi geri dönüşüm birimi personelleri okuldaki pilleri tartarak teslim alırken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da çevreyi korumak için sabırla pil toplayan öğrencileri, velileri ve onlara rehberlik eden öğretmenleri tebrik etti.

tv000113.jpg

Keçiören Belediyesinin okullarla iş birliği içinde atık pilleri kaynağında toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek için düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası 2021 yılının Kasım ayından beri devam ederken, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kampanya dâhilinde en çok pil getiren öğrenciler 184 kilogram ile Yusuf Birbilen, 139 kilogram ile Ece Safiye Özmen, 73,5 kilogram ile Edanur Beyaz oldu. Dereceye giren öğrenciler için önümüzdeki günlerde ödül töreni düzenlenecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Üniversitesi sıfır kimyasal ile mantar üretti13 Mayıs 2022 Cuma 13:29
  • 'Motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala ölüme böyle gitmişler13 Mayıs 2022 Cuma 11:56
  • 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış13 Mayıs 2022 Cuma 11:53
  • Ankara'da 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi13 Mayıs 2022 Cuma 11:52
  • Ankara'da iki katlı binada yangın13 Mayıs 2022 Cuma 09:49
  • Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs etkinlikleri düzenleyecek13 Mayıs 2022 Cuma 00:27
  • Endemik Vadi, öğrencilerin ilgisini üzerine çekti13 Mayıs 2022 Cuma 00:25
  • Mamak'ta kütüphanelerin sayısı artıyor13 Mayıs 2022 Cuma 00:24
  • Keçiören Belediyesi, çiftçilere sebze fidesi dağıtımına başladı13 Mayıs 2022 Cuma 00:23
  • Etimesgut'ta engellilere yönelik moral ve motivasyon programları gerçekleştiriyor13 Mayıs 2022 Cuma 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti