Keçiören Çalseki’de icradan satılık bağ

Keçiören’in Çalseki Mahallesi’nde 1115 metre kare bağ, icra yoluyla satılıyor. Satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor. Açık artırma ile satılacak ve birinci satış tarihi 09.11.2022.