Keçiören Çalseki’de icradan satılık bağ

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Çalseki Mahallesi’nde 1115 metre kare bağ, icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor.
Bağ açık artırma ile satılacak ve birinci satış tarihi 09.11.2022.
Keçiören Çalseki’de icradan satılık bağın muhammen bedeli ise 160 bin TL.
BİK’in ihale ilanının detayları için TIKLAYIN.
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