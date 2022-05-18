Keçiören İncirli’de icradan satılık depolu dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in İncirli Mahallesi’nde 91 metre karelik depolu dükkan icra yoluyla satılıyor.
Keçiören İncirli’de icradan satılık depolu dükkanın muhammen bedeli 414 bin TL ve birinci satış tarihi 14.07.2022.
İncirli Mahallesi'nde icradan satılık dükkan Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunuyor.
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