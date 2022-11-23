Keçiören Kanuni Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının temeli atıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kanuni Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok vatandaşlarla birlikte mikserin butonuna basarak inşaatın ilk betonunu attı.

YENİ NESİL PAZAR

Altınok temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Burada yeni nesil bir pazar inşa ediyoruz. İlk defa pazarcıları düşünen Belediye Başkanı Turgut Altınok’tur. Pazarcılarımız soğukta sabahın köründe geliyorlar akşama kadar donarak, üşüyerek çalışıyorlar. Hem pazar esnafımız hem de vatandaşlarımız için yazın terlemeyecekleri kışın üşümeyecekleri pazarlar yapıyoruz. Hem pazar esnafımız hem de vatandaşlarımız rahat edecek.” dedi.

