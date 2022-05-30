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Keçiören Karargahtepe’de icradan satılık 3+1 konut

Ankara ilçesi Keçiören’in Karargahtepe Mahallesi Komut Sokak’ta 3+1 konut icra yoluyla satılıyor. Satış ihalesi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 10.08.2022 tarihinde yapılacak.
Keçiören Karargahtepe’de icradan satılık 3+1 konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Karargahtepe Mahallesi Komut Sokak’ta 3+1 konut icra yoluyla satılıyor. 

Satış ihalesi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 10.08.2022 tarihinde yapılacak. 

Keçiören Karargahtepe’de icradan satılık 3+1 konutun muhammen bedeli 235 bin TL olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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