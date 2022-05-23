Ankara ilçesi Keçiören’in Kuşçağız Mahallesi’nde 45 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü’nce açık artırma usulü ile yapılacak. Birinci satış günü 10.08.2022.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Kuşçağız Mahallesi’nde 45 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor.

Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü’nce açık artırma usulü ile yapılacak.

Birinci satış günü 10.08.2022.

Keçiören Kuşçağız ’da icradan satılık dükkan ın muhammen bedeli ise 350 bin TL olarak ilan edildi.

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