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Keçiören Kuşçağız’da icradan satılık dükkan

Ankara ilçesi Keçiören’in Kuşçağız Mahallesi’nde 45 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü’nce açık artırma usulü ile yapılacak. Birinci satış günü 10.08.2022.
Keçiören Kuşçağız’da icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Kuşçağız Mahallesi’nde 45 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. 

Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü’nce açık artırma usulü ile yapılacak. 

Birinci satış günü 10.08.2022. 

Keçiören Kuşçağız’da icradan satılık dükkanın muhammen bedeli ise 350 bin TL olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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