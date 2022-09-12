Keçiören Kuşcağız’da icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Kuşcağız Mahallesi’nde 45 metre kare bir dükkan icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor.
Satış işlemi açık artırma usulü ile gerçekleşecek.
Birinci satış ihalesi tarihi ise 19.10.2022.
Keçiören Kuşcağız’da icradan satılık dükkanın muhammen bedeli 350 bin TL.
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