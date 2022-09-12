Keçiören Kuşcağız’da icradan satılık dükkan

Keçiören’in Kuşcağız Mahallesi’nde 45 metre kare bir dükkan icra yoluyla satılıyor. Satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor. Satış işlemi açık artırma usulü ile gerçekleşecek. Muhammen bedeli 350 bin TL.