Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Şehit Kubilay Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış işlemini Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu gerçekleştiriyor.
Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 330 bin TL olarak ilan edildi.
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