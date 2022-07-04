Keçiören Subayevleri’nde mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Subayevleri Mahallesi’nde 3+1 konut mahkeme yoluyla satılıyor.
Keçiören Subayevleri’nde mahkemeden satılık konutun muhammen bedeli 360 bin TL ve birinci satış tarihi 01.09.2022.
Açık artırma usulü ile yapılacak satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü gerçekleştirecek.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.