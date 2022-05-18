Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Yayla Mahallesi 1460. Sokak’taki 2+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor.
Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık dairenin değeri 200 bin TL.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış günü: 20.06.2022
Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık daire ilanının detayları için TIKLAYIN.
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