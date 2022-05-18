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Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık daire

Keçiören’in Yayla Mahallesi 1460. Sokak’taki 2+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor. Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık dairenin değeri 200 bin TL. Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Yayla Mahallesi 1460. Sokak’taki 2+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor. 

Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık dairenin değeri 200 bin TL. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. 

Birinci satış günü: 20.06.2022

Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık daire ilanının detayları için TIKLAYIN

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