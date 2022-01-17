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Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık konut

Ankara ilçesi Keçiören’in Yayla Mahallesi’nde net 110 metre karelik 3+1 daire sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor. Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık konutun değeri 360 bin TL.
Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Yayla Mahallesi’nde net 110 metre karelik 3+1 daire sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor. 

Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık konutun değeri 360 bin TL. 

1. Satış Günü : 22/03/2022 

2. Satış Günü : 20/04/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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