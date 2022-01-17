Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Yayla Mahallesi’nde net 110 metre karelik 3+1 daire sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor.
Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık konutun değeri 360 bin TL.
1. Satış Günü : 22/03/2022
2. Satış Günü : 20/04/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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