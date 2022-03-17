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Keçiören’de eğitim kazanca dönüşüyor

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerleri workshop etkinliği düzenleyerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de çeşitli hamur ürünlerinin inceliklerini öğreniyor.
Keçiören’de eğitim kazanca dönüşüyor

KEÇMEK’te farklı branşlarda istihdama yönelik eğitimler verildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK’lerde farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriyoruz. Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kadınlarımız, bu ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.” dedi. 

WORKSHOP ETKİNLİĞİ NEDİR?

El becerisi gerektiren ufak ve kolay işlerin daha önceden oluşturulan grupla üretiminin yapıldığı etkinliktir. Bu etkinlik, workshop grubunu oluşturan kişilerin dayanışma ve yardımlaşma içinde bilgi paylaşımı da yaptığı bir çeşit eğitim türüdür. 

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