Keçiören'de huzurevi sakinleri için Baba Sevgisi isimli tiyatro oyununu sergiledi

Keçiören Belediyesi Tiyatro Topluluğu belediye bünyesindeki huzurevi sakinleri için Baba Sevgisi isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Huzurevinin yanında yer alan Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’ndaki oyunun sonunda salondaki yaşlılara ve diğer katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi sürecinde yaşlılarımızın sağlığı için uzun süre huzurevimizi dış dünyaya kapattık. Pandemi hafifledi, budan sonra sizlere nefes aldıracak sosyal ve kültürel etkinliklerimiz artıracağız.” dedi.

PARAYLA ALINMAZ PARAYLA SATILMAZ

Altınok, tiyatro oyununda verilen mesaja da atıfta bulunarak büyüklere karşı sevgi ve saygının önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Birçoğu anne ve babanın kıymetini bilmiyor ama kaybettikten sonra onların ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor. Bu değer öyle ki parayla alınmaz parayla satılmaz. Anne baba gittikten sonra eyvah diyoruz ama bu değeri bir daha temin edemiyoruz. Zamanı geri getiremiyoruz. Biz anneye ve babaya saygı anlamında hassas bir toplumduk. Büyüğe karşı saygı ve sevgi temeline dayalı değerlerimiz var. Bu değerlerin yıprandığını ve aşındığını görünüyoruz. Anne ve babalarımızı üzmeyelim, onların rızalarını ve dualarını alalım. Anne ve babasına saygı duymayan birçok kimseye baktığımız zaman onların çocukları da kendilerine saygı duymuyor, sevgi göstermiyor. Ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Toprağa hangi tohum atarsanız onun meyvesini alıyorsunuz.”

Başkan Altınok konuşmasının ardından tiyatro oyuncuları ve yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.