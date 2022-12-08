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Keçiören’de minibüsün duvara çarpması sonucu şoför yaralandı

Ankara Keçiören’de Osman E.’nin kullandığı minibüs istinat duvarına çarptı. Duvara çarpan minibüs şoförü Osman E. minibüsten fırlayarak yaralandı. Keçiören’de gerçekleşen kaza kameralara yansıdı.
Keçiören’de minibüsün duvara çarpması sonucu şoför yaralandı

Saat 06.00 sıralarında Ankara Keçiören’de gerçekleşen kazada Osman E. istinat duvarına çarpması sonucu minibüsten fırladı. Kaza Ayvalı Mahallesi Estergon Caddesi’nde gerçekleşti. 

Osman E.’nin kullanmış olduğu minibüsün içerisinde yolcu yoktu. Boş yolcu minibüsü yokuş inerken Osman E.’nin kontrolünden bir anlık çıktı. Saat 06.00 sıralarında gerçekleşen kazada hızını kontrol edemeyen şoför yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. 

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Kazanın etkisiyle ön camdan fırlayan Osman E. yaralandı ve kaza anı kameralara yansıdı. Kaza sonucu istinat duvarı yıkıldı, park halindeki bir otomobilin camları kırıldı ve minibüs hurdaya döndü. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine kaza yerine geldi. Olay yerinde şoför Osman E.’ye sağlık görevlilerince müdahaleler yapıldı. Müdahalelerin ardından yaralı şoför Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman E. hastanede tedavi görürken kaza ile ilgili incelemeler başladı.

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