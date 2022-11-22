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Keçiören’de Osmanlı Mahallesi’ne yapılacak kreşin temeli atıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bir yandan konakların temelini atarken bir yandan da kreşlerin temelini atmaya devam ediyor.
Keçiören’de Osmanlı Mahallesi’ne yapılacak kreşin temeli atıldı

Sincan’da yatırım ve projelere hız kesmeden devam Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincanlı’ya söz verdiği kreşlerin temellerini atıyor. 

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ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE DESTEK OLACAK

Sincan Belediyesi, Anne-Çocuk Oyun Evleri, Bebek Kütüphanesi gibi okul öncesi çocukların eğitimi ve öğretimine yönelik çalışmaların yanında yapılacak kreşlerle de çocukların gelişimine destek olacak. Mustafa Kemal Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi’nde yapılacak kreşlerin temelini atan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, son olarak Osmanlı Mahallesi’nde yapılacak olan kreşin temelini attı. 
 

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