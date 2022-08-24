  • BIST 3.139,55
  • Altın 1017.872
  • Dolar 18.1278
  • Euro 18.0366
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Keçiören'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Keçiören Fatih'te seyir halindeki otomobile silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda sürücünün babası ağır yaralandı.
Keçiören'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Keçiören'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücünün babası Ümit Y. ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobile, başka araçtan tabanca ile ateş açıldı. Sürücü Ahmet Y., babası Ümit Y.'nin yaralandığını fark edince aracı durdurdu.

Bu sırada şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Y., ameliyata alındı. Ümit Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Ümit Y. ve Ahmet Y.'nin akrabası olduğu belirtilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte sahte içki üreticilerine operasyon: 4 gözaltı23 Ağustos 2022 Salı 09:58
  • Kilis'te anne ve kızının katili akrabaları çıktı23 Ağustos 2022 Salı 09:27
  • Mamak Yeşilbayır'da husumetlisini öldürdü23 Ağustos 2022 Salı 08:50
  • Üzerinde İbranice semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:16
  • Beyoğlu'nda bilgisayar mühendisini gasp şüphelilerinden biri yakalandı22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:42
  • Müdürün Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik’ten soruşturma22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:41
  • Ankara'da gözaltına alınan uyuşturucu zanlılarından 39'u tutuklandı22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:18
  • Eylem hazırlığındaki MLKP üyelerine operasyon: El bombası çıktı22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:48
  • Edirne'de tarihi caminin muslukları çalınmak istendi22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:23
  • Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti