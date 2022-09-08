Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent Keçiören’deki tarihi Çoban Mektebi restore ediliyor.
Keçiören Belediyesi Çoban Mektebi Restorasyonu İkmal İnşaatı yapımı için ihaleye çıktı.
İhale içeriği “245 m2 Oturum Alanı Olan 3 Katlı Tescilli Binanın Restorasyon İkmal İnşaatı Yapım İşi” olarak ifade edildi.
İhale tarihi ise 23.09.2022.
Çoban Mektebi yenileme ihalesiyle ilgili ilanın detayları için TIKLAYIN.
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