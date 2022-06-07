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Keçiören’e Toplum Sağlığı Merkezi yapılıyor

Başkent’te Keçiören’e Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü inşaatların yapımı için ihaleye çıktı. İhale 29.06.2022 tarihinde Sağlık Müdürlüğü’nün Numune Hastanesi Yerleşkesi’nde yapılacak.
Keçiören’e Toplum Sağlığı Merkezi yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Keçiören’e Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü inşaatların yapımı için ihaleye çıktı. 

İhale 29.06.2022 tarihinde Sağlık Müdürlüğü’nün Numune Hastanesi Yerleşkesi’nde yapılacak. 

Binaların teslim tarihi yer tesliminden itibaren 540 gün olarak belirlendi.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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