Keçiören Belediyesi bünyesinde eğitim veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), Yılsonu Sergisi ve Sertifika Töreni ile kursiyerlerini mezun etti.

6 bin kursiyerin yer aldığı KEÇMEK’te, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğinde 64 farklı branşta eğitimler verilirken, sergi ve sertifika töreni ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Başkan Turgut Altınok, “Yıl boyunca belediyemiz bünyesinde kurslar verildi. Keçiören Belediyesi pandemide de kapanmadı. Kurslarımızı gerek online gerekse sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yüz yüze sürdürdük. Katılımları daha da artırmak lazım. İş birliği için Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve İŞKUR’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ülkelerin kalkınmasında üretimin ve çalışmanın önemli olduğuna da değinen Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz yatan belediye değiliz, üreten belediyeyiz. Pandemi oldu, hadi yatalım demedik. Maske, kolonya, dezenfektan ürettik, dağıttık. Başka belediyeler 80 liraya üretti, biz 8 liraya mâl ettik. Derdimiz sevdamız Keçiören. Varsa Keçiören yoksa Keçiören. Şehrimizde bir sıkıntı var mı yok mu sürekli geziyoruz. Normal mesaimiz gece 3’te bitiyor. Burası yeme, içme, gezme makamı değil, vebal makamıdır. Arkadaşlarımıza bir kuruşun dahi hesabı var diyorum. Bir ülkenin kalkınması çalışmaya bağlı. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Dünyada ne varsa yüzde 80’i ülkemizde var. Bitkilerin en güzeli ülkemizde yetişiyor. Biz de şehrimizin hizmetkârıyız. Gençlerimiz çocuklarımız ailelerimiz parklarımızda oturuyor.

Başkan Altınok konuşmasının ardından tüm kursiyerleri temsilen 6 kişiye sertifikasını takdim etti. Protokol ve diğer katılımcılar daha sonra el sanatları ve resim sergisinin açılışını yaparak buradaki eserleri tek tek incelediler.

Törende bir müzik grubu tarafından konser de verildi.