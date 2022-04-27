  • BIST 2.425,69
  • Altın 901.25
  • Dolar 14.8109
  • Euro 15.7134
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

Kedi katiline 2 yıl hapis

Trabzon'da, 4 ay önce eşine sinirlenip, duvara fırlattığı ‘Scottish Fold’ cinsi 3 aylık yavru kedinin ölümüne neden olan Mahmut E. (36), ‘hayvana eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Kedi katiline 2 yıl hapis

Ortahisar ilçesinde, 7 Aralık 2021’de, eşi Y.E. ile tartışan Mahmut E., evde besledikleri 3 aylık 'Scottish Fold' cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarıyla eve polis ekipleri geldi. Evden kaçan Mahmut E.’nin eşi Y.E., kocasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mahmut E.'ye, 'hayvana şiddet uygulamak'tan 1500 TL ceza kesildi. Veteriner kliniğine götürülen kedinin ise beyninde ödem oluştuğu tespit edildi.

Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavide tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü. Kedinin ölümünü belirlemek üzere yapılan nekropside, hayvanın uğradığı şiddet nedeniyle kafatasında ödem oluştuğu ve kaburgalarının kırıldığı rapor edildi.

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise Mahmut E. hakkında 'hayvana işkence' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tamamlanan savcılık soruşturması sonrası sanık Mahmut E. hakkında 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hayvana eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. İlk duruşma, katılmayan Mahmut E., eşi Y.E. ve sanığın ablası E.Y. hakkında zorla getirilme kararı verilerek ertelendi.

'YASTIK SANIP TEKMEYLE FIRLATTIM' 
7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen karar duruşmasına katılan taraflar, ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mahmut E., savunmasında “Eşime kızmıştım. Kediyi fark etmedim, yerde yastık var sanıp, tekmeyle fırlattım, duvara çarptı. Tek eylemim budur. Uzun süreli eylemde bulunmadım” dedi.

Eşinden şikayetçi olan Y.E. de olay sonrası polise verdiği ilk ifadesini yinelediğini, olay günü yan odada bulunduğu sırada eşinin kediyi kovalayıp "Neden kaçıyorsun?" diye bağırdığını duyduğunu anlattı.

Abla E.Y. de olay günü kardeşinin kediye şiddet uyguladığını görmediğini, kavga olduğunu öğrendikten sonra kardeşinin evine girerek kediyi aldığını söyledi. E.Y., kedinin ağrısı olduğunu düşünerek Ortahisar Belediyesi’ne ait veteriner kliniğine teslim ettiğini de sözlerine ekledi. Mahkemede duruşmaya müdahil olmak isteyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün talebi ise reddedildi.

İNDİRİMSİZ 2 YIL HAPİS 
Hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında, hayvana yönelik suçun geçmişte de tekerrür ettiği kanaatiyle ağırlaştırıcı nedenleri göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Mahmut E.'yi ‘hayvana şiddet uygulamak’tan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi ve ceza erteleme de uygulanmayan Mahmut E., cezasının onanması halinde cezaevine girecek.

‘YAPANIN YANINA KAR KALMASIN, İSTEDİK’ 
TRAHAYKO adına duruşmaya katılan dernek yöneticisi Engin Barın, kediyi kurtarabilmek için klinikte uzun uğraşlar verdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Barın, şunları kaydetti:

"Bu olayı yapan kişinin yanına kar kalmaması için de şikayetçi olduk. Şahsın savunması çok ilginçti. ‘Ben kedi değil, onu yastık zannetmiştim’ diye savunma yaptı.

Bu da çok inandırıcı değil. İşin kötü tarafı, belki bir kısım insanlar bu olayı kediye uygulanan şiddet olarak görebilirler ama biz onu canlıya şiddet olarak görüyoruz. Bu karar hayvanımızı geri getirmeyecek, onun çektiği acıyı dindirmeyecek. O şekilde bir ölümü hiçbir şekilde hak etmişti. Bu kararla yüreğimiz soğumadı ama en azından 2 yıl hapis cezası aldı. Bu kararın ertelemesi, indirimi, para cezasına çevrilme durumu yok.

Olumlu açıdan gördüğümüz tek bu. Onun dışında yaşanan her şey bizi derinden yaraladı. Bugüne kadar hayvana şiddet uygulayan kimse ceza almamıştı. Bu karar belki bir nebze insanların gözünü korkutacak. Bu olayların hiç yaşanmaması arzumuz; ama en azından caydırıcı olacağını umuyoruz. Bir can gittiği için sevinçli değiliz. Bizim için güzel günler; kimsenin kimseye şiddet uygulamadığı zaman gelir.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı27 Nisan 2022 Çarşamba 11:06
  • Para vermeyen annesini öldüren sanığa müebbet27 Nisan 2022 Çarşamba 11:05
  • Kedi katiline 2 yıl hapis27 Nisan 2022 Çarşamba 11:04
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu gece vesilesiyle her mümin tefekkürle hayatını muhasebe etmeli27 Nisan 2022 Çarşamba 11:02
  • Bakan Akar'dan 'mayın' açıklaması: İlave tespit radarları koyduk!27 Nisan 2022 Çarşamba 10:52
  • İçişleri Bakanlığından maske genelgesi27 Nisan 2022 Çarşamba 10:51
  • Reuters: Dört Türk gemici tutuklandı27 Nisan 2022 Çarşamba 10:49
  • Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha 'riskli' ilan edildi27 Nisan 2022 Çarşamba 10:49
  • Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze alındı27 Nisan 2022 Çarşamba 10:48
  • Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardım ödemeleri bayramdan önce yapılacak27 Nisan 2022 Çarşamba 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti