KEGM, İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 Şubat'ta makine arızası yapan ve İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin askıya alınmasına neden olan CHENG MAY isimli Liberya bayraklı geminin kurtarılma anının görüntülerini paylaştı.