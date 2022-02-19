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KEGM, İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 Şubat'ta makine arızası yapan ve İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin askıya alınmasına neden olan CHENG MAY isimli Liberya bayraklı geminin kurtarılma anının görüntülerini paylaştı.
KEGM, İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı

KEGM'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya'dan Zonguldak'a seyreden ve 12 Şubat'ta İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli Liberya bayraklı 170 bin ton kömür yüklü gemiye yapılan kurtarma yardımı görüntülerinin paylaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda, boğazda arıza yapan yük gemisinin, KEGM ekiplerince kurtarılma anındaki görüntülere yer verildi.

Yaklaşık 170 bin ton kömür taşıyan CHENG MAY gemisinin arızalanması nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılmış, KEGM'ne bağlı Kurtarma-1, Kurtarma-5, Kurtarma-11 römorkörleri ile KEGM-3 botunun yürüttüğü operasyonla Ahırkapı'ya emniyetle çekilmişti.

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