Beypazarı’ndaki Kelebekler Vadisi Parkı’nın işletmesi 7 yıllığına kiraya veriliyor. İş için ihaleye çıkıldı. İhale tarihi 28.06.2022 olarak ilan edildi.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Beypazarı’nda bulunan Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı’nın kapı girişi, günübirlik kullanım alanları, saha temizliği ve saha güvenliği işlerinin 7 yıllığına işletmeciliği için ihaleye çıkıldı.

İhaleyi Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yapıyor.

İhale ve teklif açma tarihi 28.06.2022 olarak ilan edildi.

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