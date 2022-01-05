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Kemal Kılıçdaroğlu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamaları hakkında "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZCAN'A ADAYLIK CEVABI

Kemal Kılıçdaroğlu Özcan'ın adaylık çıkışı hakkında "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir dedi.

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