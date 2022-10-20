Doğalgaza gelen zamlar, kışa girerken vatandaşı telaşlandırıyor. Vatandaşlar ne kadar doğalgaz faturası gelir sorusuna cevap arıyor. Peki kendi kendine doğalgaz faturası hesaplama mümkün mü? İşte kendi kendine doğalgaz faturası hesaplaması:

Havaların soğumaya başlamasıyla kombiler yanmaya başladı. Özellikle merkezi ısıtma sistemlerinin olduğu sitelerde kombilerin, kazanların 15 Ekim’den itibaren yakılması gerekebiliyor.

Ankara gibi büyükşehirlerde ısınmada kullanılan doğalgaza son 1 yılda gelen yüklü zamlar, ekonomik açıdan 2022 kışının zorlu geçeceğini gösterirken, vatandaşlar ne kadar doğalgaz faturası gelir sorusuna cevap arıyor. Peki kendi kendine doğalgaz faturası hesaplama mümkün mü? İşte kendi kendine doğalgaz faturası hesaplama yöntemi:

GÜNDE 10, AYDA 300 METRE KÜP TÜKETİM ÜZERİNDEN FATURA HESAPLAMA

Gazete İlksayfa olarak günde 10, aylık ortalama 300 metreküp kullanım üzerinden geçen kış aylarında gelen doğalgaz faturaları ile bu kış aylarında gelecek olan doğalgaz faturalarını karşılaştırıp, toplamda ne kadar fazla ödeme yapılmış olacağını hesapladık.

Bu hesaba geçmeden önce, Ankara’da doğalgazın metreküp fiyatının 2021 kış aylarında ne olduğu ile bugün yani 2022 kış aylarında ne olduğuna bakmak gerekiyor.

1 YILDA YÜZDE 110 ZAM GELDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğalgaz fiyatlarına 2022 yılı içerisinde; 1 Ocak 2022’de yüzde 25, 1 Nisan 2022’de yüzde 35, 1 Haziran 2022’de yüzde 30, 1 Eylül 2022’de yüzde 20 olmak üzere toplam yüzde 110 zam yaptı. (Ayrıca 2021’in son aylarında da doğalgaza zamlar geldi. Bu zamlar yüzde 110’a dahil değildir.)

ANKARA'DA 15 EKİM 2021’DE 2.26 TL’YDİ

2021 kışı başlangıcı olan 15 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da Başkentgaz tarafından verilen 1 metre küp doğalgazın birim fiyatı 2,26 TL’ydi.

ANKARA'DA 15 EKİM 2022: 5.71 TL

Ankara’da bu tarihten 15 Ekim 2022 tarihine kadarki 1 yıllık süre içerisinde doğalgaza gelen zamlar neticesinde 15.10.2022 tarihi itibarıyla Ankara’da 1 metre küp doğalgazın fiyatı 5,71 TL’ye yükselmiş durumda.

İSTANBUL’DA ZAM ORANI YÜZDE 166

İstanbul’da ise İGDAŞ tarafından verilen 1 metre küp doğalgazın birim fiyatı 2,24 TL’den, 6,20 TL’ye yükselmiş olup geçen seneden bu yana toplamda yüzde 166 zam yapıldı.

AYNI TÜKETİMDE: FATURALAR TOPLAMI 4571 TL’DEN 10290 TL’YE ÇIKACAK

Geçen yılla aynı doğalgazı yaksam faturam ne kadar gelir, 2022 kış aylarında doğalgaz faturam ne olur, 2022 kışı tahmini doğalgaz faturaları ne olur, örneğin geçen yıl 1000 TL gelen doğalgaz faturası bu kış aynı kullanım durumunda ne kadar olacak gibi soruların cevapları işte bu resmi verilerde gizli.

Bu resmi verilere göre, doğalgaz fiyatlarındaki artış neticesinde örneğin Ankara’da geçen yıl 2021 kış dönemi boyunca 4571 TL ısınma bedeli ödeyen bir daire sakini, bu sene aynı tüketimi yaptığını varsayarsak ödeyeceği tutar 5719 TL artışla 10290 TL civarında olacak.

Vatandaşlar da, günlük ortalama tüketimlerini takip ederek, ay sonunda ne kadar doğalgaz tükettiğini tahmin edip, bunu Ankara'da vergiler dahil metreküp fiyatı olan 5.71 TL ile çarptığında, gelecek olan faturaya ulaşacaktır.

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