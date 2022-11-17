Ziyaretçilere görsel şölen sunan doğasının yanı sıra kültürel zenginlikleriyle de dikkati çeken Mostar, hem yaz hem de sonbaharda ülkeye gelen turistlerin en çok uğradığı şehirler arasında yer alıyor. Bosna Hersek denince ilk akla gelen şehirlerden Mostar, 1992-95'teki Bosna Savaşı zamanında yaşanan hüzünlü anılarıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar, kültürel ve tarihi zenginlikleri, doğası ve büyüleyici güzellikleriyle ziyaretçilerini sonbaharda da büyülemeye devam ediyor.