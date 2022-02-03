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Kendisi, eşi ve oğlunu siyanürle zehirleyen babanın intihar notu adli tıp raporuyla doğrulandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 15 Kasım 2019'da biri çocuk 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Kendisi, eşi ve oğlunu siyanürle zehirleyen babanın intihar notu adli tıp raporuyla doğrulandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde biri çocuk 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapor, kendisi, eşi ve çocuğunu siyanürle zehirleyen babanın bıraktığı intihar notunu doğruladı.

Osmaniye Mahallesi'ndeki evlerinde 15 Kasım 2019'da anne Zeliha D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki çocukları Ali D'nin ölü bulunması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda otopsileri yapılan 3 kişide siyanür alımına bağlı değişimler dışında başka patolojik bulgunun saptanmadığı belirtildi.

Bunun üzerine savcılık, soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Bahattin D'nin bıraktığı notta siyanür kullanmak suretiyle kendisi, eşi ve çocuğunu zehirleyerek öldürdüğünün yazılı olduğu belirtilen kararda, bu hususun Adli Tıp Kurumu raporuyla da tespit edildiği bildirildi.

Kararda soruşturmaya konu olayda intihara yönlendiren veya bu hususta yardım eden herhangi bir şüphelinin olmadığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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