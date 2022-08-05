  • BIST 2.750,49
  • Altın 1021.734
  • Dolar 17.9104
  • Euro 18.2203
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Kendisini polis olarak tanıtıp 4,5 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptı; kaçarken terminalde yakalandı

BURSA'da kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütüne para yardımı yaptığını söylediği Hatice Ü.'den yaklaşık 4,5 milyon TL’lik para ve ziynet eşyası alan Hasan Akbaş (19), kaçmaya çalışırken terminalde yakalandı.
Kendisini polis olarak tanıtıp 4,5 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptı; kaçarken terminalde yakalandı

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Hasan Akbaş, Almanya’dan emekli Hatice Ü.’yü arayıp, terör örgütüne yardım ettiğini ve bu durumun düzeltilmesi için para vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hatice Ü., 298 bin 555 TL, 200 bin Euro ve yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet eşyası dahil toplam 4,5 milyon TL’yi bulan para ve ziynet eşyalarını Hasan Akbaş'a verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hatice Ü., durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan Akbaş'ın para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra terminalden otobüse bindiğini saptadı. Otobüs şoförü ile irtibata geçen ekipler, otobüsün Bozüyük Terminali’nde duracağını belirleyince Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Hasan Akbaş, polis ekiplerince Bozüyük Terminali’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin sırt çantasında ise Hatice Ü.’den aldığı para ve ziynet eşyaları bulundu. Bulunan para ve ziynet eşyalar Hatice Ü.’ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Akbaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ta skuter denetimi, "ödemeyeceğim, yırtıp atacağım"05 Ağustos 2022 Cuma 18:14
  • İzmir'de aranan 7 hükümlü yakalandı04 Ağustos 2022 Perşembe 18:52
  • Avcılar'da dayak yiyen uyuşturucu şüphelisi adliyede04 Ağustos 2022 Perşembe 16:47
  • Sultanbeyli'de trafik kazası sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada04 Ağustos 2022 Perşembe 16:46
  • 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:13
  • Şanlıurfa'da silahlı kavga; yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:20
  • Şişli'de asayiş denetimi03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:22
  • Uzman Çavuş, park halindeki otomobilde ölü bulundu03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:21
  • Sultangazi’de silahlı çatışma: 2 ağır yaralı03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:26
  • Cinayet şüphelisini, olay yerinde bıraktığı ayakkabıları yakalattı03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti