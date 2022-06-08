  • BIST 2.622,61
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.0961
  • Euro 18.4052
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden arkeolog toprağa verildi

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde arkeolojik çalışma yaparken kene ısıran, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Arkeolog Murat Kurt (52), memleketi Bursa’da toprağa verildi.
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden arkeolog toprağa verildi

İstanbul’dan bir süre önce Erzurum’a giden Arkeolog Murat Kurt, Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir arazide arkeolojik çalışma yaptıktan sonra Oltu ilçesinde kaldığı otele döndü. Kurt, kendisini kene ısırdığını fark etti. Kendi imkanlarıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra bölgedeki çalışmalarına devam eden Murat Kurt, 4 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Kurt, yoğun bakıma alındı. Ancak Murat Kurt, dün hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Kurt’un cenazesi işlemlerin ardından memleketi Bursa’nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi’ne getirildi. Cenazede güçlükle ayakta durduğu gözlenen Murat Kurt’un babası Ali Rıza Kurt, oğlunun Ermenistan’da bir çalışmada yer aldığını en son dönüşte kendisi ile telefonla görüştüğünü belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi. Murat Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

OĞLU İÇİN DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Bu arada Arkeolog Murat Kurt’un iki çocuğundan biri olan oğlu Taylan için düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. 2 Ekim’de yapılması planlanan düğün için Orhangazi ilçesinde düğün salonu kiraladığı öğrenilen Murat Kurt’un, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yaptığı görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muş’ta 60 haftadır evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı08 Haziran 2022 Çarşamba 15:13
  • DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Kasım Güler, emniyet ve savcılık ifadelerini reddetti08 Haziran 2022 Çarşamba 15:00
  • Mardin-Midyat yolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor08 Haziran 2022 Çarşamba 14:19
  • Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü08 Haziran 2022 Çarşamba 14:02
  • Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı08 Haziran 2022 Çarşamba 13:52
  • Terör yuvalarına kilit! Operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi08 Haziran 2022 Çarşamba 13:14
  • Emniyet'ten 'uyuşturucu verileri' yalanlaması!08 Haziran 2022 Çarşamba 13:14
  • Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 24 gözaltı08 Haziran 2022 Çarşamba 13:13
  • AK Parti'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması08 Haziran 2022 Çarşamba 13:12
  • Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkarılanlar şaşırttı08 Haziran 2022 Çarşamba 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti