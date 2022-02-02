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Kentsel dönüşümde desteğin artırılması dönüşümü hızlandıracak, sektörü canlandıracak

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Genel Sekreteri Dr. Ersen, kentsel dönüşüm kredisi desteğinin iki kat artırılmasına ilişkin, "Daire başına tutarların iki kat artırılması kentsel dönüşümü hızlandıracak, inşaat sektörünü canlandıracak." dedi.
Kentsel dönüşümde desteğin artırılması dönüşümü hızlandıracak, sektörü canlandıracak

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Genel Sekreteri Dr. Haldun Ersen, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve kentsel dönüşüme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğini artıran kararı değerlendirdi.

Kararla 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin iki kat artırıldığını kaydeden Ersen, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin TL'den 160 bin TL'ye, konut ve iş yeri yapım kredileri için 200 bin TL'den 400 bin TL'ye çıkarıldı. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı limiti ise 1 milyon TL'den 2 milyon TL'ye yükseltildi."

"Bu destekler sektör için çok değerli"
Haldun Ersen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresinin de bir yıldan iki yıla çıkarıldığını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kentsel dönüşüm özelinde mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlarda KDV de daha önce yüzde 1'e indirilmişti. Bu teşvikler çok değerli. Daire başına tutarların iki kat artırılması kentsel dönüşümü hızlandıracak, inşaat sektörünü canlandıracak. Nitekim son 8 yılda 564 bin konut dönüşebilmişti. 700 bin konutun dönüşümü ise sürüyor. Acil dönüşmesi gereken konut adedi ise 300 bini İstanbul'da olmak üzere 1,5 milyon. Bu kararı, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün bağlantılı olduğu 200'den fazla alt sektörde ekonomik canlanma oluşturacak bir teşvik olarak görüyorum. Dolayısıyla karar sadece sektör adına değil, vatandaş adına da oldukça değerli."

Kaynak: Haber Kaynağı
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