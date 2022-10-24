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Kepez'in çöp kamyonları görenleri gülümsetiyor

Antalya Kepez'de şarkılardan uyarlanan sözlerle süslenen çöp kamyonları görenleri gülümsetiyor...
Kepez'in çöp kamyonları görenleri gülümsetiyor

Antalya'nın Kepez Belediyesine ait çöp kamyonlarının üzerine şarkılardan uyarlanarak yazılan "Sana gelmediğim gün çöpe gittiğim gündür" gibi mizahi sözler, görenleri tebessüm ettiriyor.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla, çöp toplama araçlarına bazı şarkılardan uyarlanan sözler yazıldı.

Çöp kamyonlarının kasa kısmına yazılan ve sokaklarda görenleri gülümseten yazılar arasında, Müslüm Gürses'in "Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi" dizelerine atıfta bulunarak yazılan "Hangimiz temizlemedik çılgınlar gibi", Demir Demirkan'ın "Aşktan Öte" adlı şarkısının dizelerinden uyarlanan "Var mı temizlikten öte? Varsa sen söyle", İbrahim Tatlıses'in "Yalnızım" şarkısından esinlenilen "O eski çöplerden eser yok şimdi" ve Hakan Taşıyan'ın "Beyaz Gülüm" şarkısına gönderme yapılan "Sana gelmediğim gün çöpe gittiğim gündür" sözleri yer alıyor.

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Antalya'yı konu edinen sosyal medya hesaplarından da sıklıkla paylaşılan çöp kamyonları, beğeni topluyor.

AA

 

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