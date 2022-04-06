  • BIST 2.325,72
  • Altın 913.097
  • Dolar 14.7401
  • Euro 16.1136
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 19 °C
»

Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde Mustafa Zehir (35) 4 ay önce kesmek için aldığı kaz arasındaki bağ, dikkat çekiyor. 'Paşa' ismini verdiği kaz, Mustafa Zehir ile kahvehaneye gidiyor, traktörünü takip ediyor.
Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor

Sart Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir arkadaşından kaz aldı. Ancak bir süre sonra kazın yanından ayrılmadığını, sürekli peşinden geldiğini fark eden Zehir, 'Paşa' ismini verdiği hayvanı kesmekten vazgeçti. Paşa, Mustafa Zehir'in peşinden kahvehaneye gidiyor, traktörü kullanırken kendisini takip ediyor. Mustafa Zehir, motosikletle hızlı gittiğinde de Paşa peşinden ayrılmıyor.

Paşa'yla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor. Uzaklaşmak istediğimde, arkamdan bir çocuk gibi sesini yükseltip, bağırıyor. Hatta bir süre 'Peşimden gelmesin' diye evin avlu kapısını kapatmak zorunda kalıyordum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı05 Nisan 2022 Salı 17:42
  • Polisler, arıza yapan minibüsü itti05 Nisan 2022 Salı 17:42
  • Dilovası'nda işçi midibüsü ile TIR çarpıştı: 2'si ağır 25 yaralı05 Nisan 2022 Salı 17:41
  • Tuzla Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı05 Nisan 2022 Salı 16:44
  • Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı kodlu hava durumu uyarısı05 Nisan 2022 Salı 09:45
  • Ümraniye'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı03 Nisan 2022 Pazar 22:31
  • Kavşakta çarpışan otomobillerden biri iş yerine daldı; o anlar kamerada03 Nisan 2022 Pazar 22:30
  • Bağcılar’da doğal gaz borusunda patlama03 Nisan 2022 Pazar 21:34
  • Balıkesir'de orman yangını03 Nisan 2022 Pazar 19:51
  • Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı03 Nisan 2022 Pazar 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti