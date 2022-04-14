Kestiği ağacın altında kalıp hayatını kaybetti

Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde, geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alandaki karaçam ağaçları zarar gördü. Samrık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, zarar gören bölgede temizlik çalışması başlattı. Çalışmalarda yevmiyeli olarak görev alan evli ve 2 çocuk babası Halil Güngör, dün kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Halil Güngör’ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
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