"Kil Hamurunuz Bizden Hayal Gücü ve Tasarım Sizden"

Etkinlik kapsamında aileleriyle gelen çocuklar, ilk milli alfabemiz olan Göktürk alfabesiyle isimlerini yazmayı öğreniyorlar. Kil hamuruyla hayal güçlerini geliştiren, yansıtan şekiller yapan çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Aileler de çocuklarıyla birlikte kilden şekiller yaparak çocukların mutluluğuna ortak oluyorlar.
Etkinlik öncesi müzeyi gezen aileler Türk tarihini yakından tanıma imkanı buluyorlar. Heykel, resim, rölyef ve bilgi panolarını yakından inceleyen aileler çocuklarıyla birlikte tarih bilgilerini de güncelliyorlar.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tüm velileri çocuklarıyla birlikte Türk Tarih Müzesi'ni ziyaret etmeye etkinliklere katılmaya davet etti. Demirel, "Bu hafta sonu velilerimizi alışveriş merkezleri yerine müzemize bekliyorum" dedi.
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