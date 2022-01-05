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"Kil Hamurunuz Bizden Hayal Gücü ve Tasarım Sizden"

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda çocuklara yönelik etkinlikler devam ediyor. Kapalı müze alanında "Kil Hamurunuz Bizden Hayal Gücü ve Tasarım Sizden" etkinliği gerçekleştiriliyor.
"Kil Hamurunuz Bizden Hayal Gücü ve Tasarım Sizden"

Etkinlik kapsamında aileleriyle gelen çocuklar, ilk milli alfabemiz olan Göktürk alfabesiyle isimlerini yazmayı öğreniyorlar. Kil hamuruyla hayal güçlerini geliştiren, yansıtan şekiller  yapan çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Aileler de çocuklarıyla birlikte kilden şekiller yaparak çocukların mutluluğuna ortak oluyorlar. 

Etkinlik öncesi müzeyi gezen aileler Türk tarihini yakından tanıma imkanı buluyorlar. Heykel, resim, rölyef ve bilgi panolarını yakından inceleyen aileler çocuklarıyla birlikte tarih bilgilerini de güncelliyorlar.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tüm velileri çocuklarıyla birlikte Türk Tarih Müzesi'ni ziyaret etmeye etkinliklere katılmaya davet etti. Demirel, "Bu hafta sonu velilerimizi alışveriş merkezleri yerine müzemize bekliyorum" dedi. 

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