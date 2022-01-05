"Kil Hamurunuz Bizden Hayal Gücü ve Tasarım Sizden"

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda çocuklara yönelik etkinlikler devam ediyor. Kapalı müze alanında "Kil Hamurunuz Bizden Hayal Gücü ve Tasarım Sizden" etkinliği gerçekleştiriliyor.