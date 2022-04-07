  • BIST 2.345,20
  • Altın 915.014
  • Dolar 14.7337
  • Euro 16.021
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Kılıçdaroğlu: Her evde huzurun olmasını arzu ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dostluğu, barışı, sevgiyi hep birlikte bu güzel ülkeye getirmek isteriz. Her evde bereketin olmasını, her evde huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz. Ve bu arzumuzu da hep birlikte inşallah hayata geçireceğiz"
Kılıçdaroğlu: Her evde huzurun olmasını arzu ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nce düzenlenen iftar programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Ankara İl Başkanı Ahmet Hikmet Akıllı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla selamlaşıp, sorunlarını dinledi. İftarın ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz, dostluğumuza güveneceğiz, kardeşliğimize güveneceğiz ve bütün sorunları aşacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Evet barışa, evet hakka, hukuka ihtiyacımız var ama adalete de ihtiyacımız var. Adaleti de getireceğiz. Hiç kimsenin hakkını hukukunu bir başkasının gasp etmesine engel olacağız. Dostluğu, barışı, sevgiyi hep birlikte bu güzel ülkeye getirmek isteriz. Her evde bereketin olmasını, her evde huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz. Ve bu arzumuzu da hep birlikte inşallah hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından vatandaşlarla fotoğraf çekilerek alandan ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tepki için faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi04 Nisan 2022 Pazartesi 16:26
  • İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı30 Mart 2022 Çarşamba 16:02
  • Çayır: Türkiye’de siyasi liderlerin çoğu ağa30 Mart 2022 Çarşamba 14:26
  • Ali Babacan: Ortak payda arayışını yarından itibaren başlatacağız26 Mart 2022 Cumartesi 18:45
  • Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Gerçekten takımımla gurur duyuyorum25 Mart 2022 Cuma 09:30
  • Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu24 Mart 2022 Perşembe 13:22
  • Babacan'dan Akşener'e ziyaret21 Mart 2022 Pazartesi 19:14
  • CHP'li Altay: Türk polisi emekli olmaktan korkuyor18 Mart 2022 Cuma 17:51
  • Akşener: Esnaf, ekonominin bel kemiğidir17 Mart 2022 Perşembe 20:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır16 Mart 2022 Çarşamba 15:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti