Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yolları'nın TK2159 sefer sayılı uçağıyla 18.00'da İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandı. Basın mensuplarına açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, havalimanından CHP İl Başkanlığı'na hareket etti.
Kılıçdaroğlu'nun saat 19.00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapması bekleniyor.
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