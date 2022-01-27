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Kılıçdaroğlu, kendisini davet eden öğrenciyi evinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini, e-posta gönderip davet eden ortaokul öğrencisi Beray Naz Pusat ve ailesini evinde ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, kendisini davet eden öğrenciyi evinde ziyaret etti

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Beray Naz Pusat, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na e-posta göndererek evlerine davet etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Pusat ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, aileyle görüşerek Beray Naz Pusat’a, "Dersler nasıl? En zorlandığın ders hangisi?" diye sordu. Beray Naz ise, "Matematik" cevabını verince, Kılıçdaroğlu bu kez, "Yapmayın; matematiği düzelteceksin, değil mi? Matematiği düzeltecek inşallah" dedi.

Kılıçdaroğlu çifti, çay ve kek ikramının ardından aileyle fotoğraf çekilip evden ayrıldı.

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