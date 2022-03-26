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Kılıçdaroğlu, 'Moğultay Belgeseli'ni izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay’ın biyografisinin ele alındığı, 'Moğultay Belgeseli'nin gala gecesine katıldı.
Kılıçdaroğlu, 'Moğultay Belgeseli'ni izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay’ın anısına hazırlanan, 'Moğultay Belgeseli'nin gala gecesine katıldı. Gecede müzikolog ve aranjör Paul Dwyer, müzik dinletisi gerçekleştirdi. Gala gecesinde konuşan Kılıçdaroğlu, Moğultay’ı anlattı.



“ÇALIŞKAN, ÖZVERİLİ, PRATİKTİ"

Kılıçdaroğlu, “Eğer bir salonda birlikteysek ve gönül birliği içerisinde bir insanı anıyorsak, o insanın bıraktığı derin bir iz vardır. Sayın Moğultay da onlardan birisi. Çalışkan, özverili, pratikti. Uzun süre bir sorunun kalmasını istemezdi. Mekanı cennet olsun" dedi.

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