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Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu kararına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanması kararına CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu kararına tepki

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili tüm milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Ankara'da bulunan Kılıçdaroğlu, saat 18.00'de İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne geçti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Canan Kaftancıoğlu, CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Özgür Karabat, M. Akif Hamza Çebi, Ali Mahir Başarır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li de geldi. Kılıçdaroğlu, parti binası önünde bekleyenlere seslendi.

Karara karşı geri adım adım atmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz, hep birlikte. Doğusu, batısı her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. Yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. Hiç endişe etmeyin zalimin zulmü karşısında hiç geri adım atmayacağız. Herkes duysun. 21 Mayıs günü Bursa’da miting yapacaktım artık miting yeri İstanbul’dur. Mitingi İstanbul’da yapacağım. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir süre il binasında kaldıktan sonra dışarı çıkarak ayrıldı.

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