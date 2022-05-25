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Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan' açıklamasına Destici'den tepki

Kılıçdaroğlu'nun gündeme oturan "kaçış planı" açıklamasına BBP lideri Destici'den yanıt geldi: "Gezi’de, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız, kardeşi kardeşe düşüremediniz, düşüremeyeceksiniz. Buna geçit vermeyeceğiz."
Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan' açıklamasına Destici'den tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baskanı Mustafa Destici, CHP Lideri Kemal Kiliçdaroğlu’nun yapmış olduğu açıklamanın ciddiye alınabilir bir iddia olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin ABD'ye kaçmak için paravan bir vakıf kurduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, paravan yapıya Ensar ve TÜRGEV Vakfı üzerinden 1 milyar lira aktarıldığını kaydetti.

DESTİCİ'DEN AÇIKLAMA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamanın ciddiye alınabilir bir iddia olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Saat 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" dediği videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun videoyu yayımlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Destici, "Şehitler verdiğimiz ve yeni harekat planlarının yapıldığı bugün, milletin %53 oyuyla seçilmiş Büyük Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanının yurtdışına (hele ki ABD’ye) kaçma planları yaptığının Kılıçdaroğlu tarafından söylenmesi kabul edilebilir ve ciddiye alınabilir bir iddia değildir.” dedi.

'BUNA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Destici, "Demokratik olarak iktidarı değiştirme ümidini yitirenler, 15 Temmuz’da darbeci hainlerle başaramadıklarını, aldıkları talimatla başaracaklarını mı zannediyorlar? Gezi’de, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız, kardeşi kardeşe düşüremediniz, düşüremeyeceksiniz. Buna geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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