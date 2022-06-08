  • BIST 2.641,58
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.1704
  • Euro 18.4675
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Gürsul, hakkındaki tespit tutanağının hatalı olduğunu öne sürerek, "Yaklaşık 5 yıldır söylüyorum, 2015'te sıfır olarak satın aldığım telefonda '2014'te ByLock kullanılmıştır.' diyor tespit tutanağı. Faturayı dava dosyasına sunmuştum. Bilirkişinin adil şekilde rapor yazdığına dair inancım yok. Birinci ve ikinci rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesini ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Gürsul, Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı olduğu için kendisi hakkında 28 bin kez ByLock'a girdiğine dair haberler yapıldığını söyledi.

Fatih Gürsul'un avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptıkları savunmalarında, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.

Son sözü sorulan Gürsul, "Dava, siyasi bir davadır. Önceki yargılamadaki gerekçeli kararda, CHP Genel Başkanının başdanışmanı olmam, artırım sebebi olarak belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Gürsul'u, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, takdiri indirim uyguladığı cezayı 6 yıl 3 aya düşürdü.

Davanın geçmişi
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Aralık 2017'deki kararında, tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.

Diğer sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptıran heyet, diğer sanık Turgay Atasoy'a ise aynı suçtan indirim uygulayarak 7 yıl hapis cezası vermişti.

Bu kararların temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 14 Mart 2018'de verdiği kararla, 10 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldıkları hapis cezalarını usul ve yasaya uygun bulmuştu. Bu hükmün temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 19 Temmuz 2020'de usulü eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmuştu.

Yeniden görülen davanın 10 Kasım 2021'de yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, eylemlerini iştirak halinde işlememiş olmaları gerekçesiyle sanıklardan Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 8'inin dosyalarının ayrılmasına ve tek tek yargılanmalarına hükmetmişti.

Bunun üzerine Gürsul hakkındaki dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşen çifti cinayetinde 2'şer kez 'ağırlaşmış müebbet hapis' cezası istenildi07 Haziran 2022 Salı 18:11
  • Adıyaman'da PKK/KCK mühimmatı ele geçirildi07 Haziran 2022 Salı 16:18
  • Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı06 Haziran 2022 Pazartesi 22:22
  • Ormanda insan kemikleri bulundu, kayıp polise ait olduğu değerlendiriliyor06 Haziran 2022 Pazartesi 20:26
  • Doğum yapan eşini döverek öldürmekle suçlanan koca ilk kez hakim karşısına çıktı06 Haziran 2022 Pazartesi 19:27
  • Ordu’da amca-yeğen kavgası: 1 ölü, 3 yaralı06 Haziran 2022 Pazartesi 17:34
  • Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü06 Haziran 2022 Pazartesi 17:34
  • Kilis’te 2 PKK’lı terörist tutuklandı06 Haziran 2022 Pazartesi 16:35
  • Beyoğlu'nda yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile öldürüldü04 Haziran 2022 Cumartesi 22:35
  • Kavgaya müdahale eden polisleri yaralayan 3 şüpheli tutuklandı04 Haziran 2022 Cumartesi 20:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti